Меньше чем 50% украинцев считают себя однозначно счастливыми – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Меньше половины украинцев могут с легкостью назвать себя абсолютно счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института будущего и социологической компании New Image Marketing Group, передает УНН.
Детали
Всего было опрошено 5000 украинцев face-to-face в возрасте от 18 лет. Опрос проводили с 17 июля по 1 августа 2021 года на всей территории Украины.
По результатам опроса, 39% респондентов однозначно считают себя счастливыми, а 37%, вероятно, да, чем нет.
Жители разных регионов почти не отличаются в ответах по определению себя счастливыми людьми. Расхождения составляют лишь несколько процентов: Запад — 78%, Центр — 77%, Юг — 77%, Восток — 73%, Донбасс — 75%.
Среди молодежи, по сравнению с другими поколениями, счастливых больше — 49%. Среди респондентов возрастной категории 31-54 лет — 40%, а среди старшего поколения среди возрасте от 55 лет, однозначно счастливыми считают себя 33%.
Добавим
58% граждан уверены, что успех является тождественным счастью. Преимущественно все поколения соглашаются с этим тезисом, однако среди молодежи (18-30 лет) эта уверенность выше. Больше всего отождествляют успех и счастье жители Донбасса и Юга.
В частности, успешный человек, по мнению большинства украинцев, — это тот, который имеет работу с достойной зарплатой (так считают 52% респондентов) и занимается любимым делом (47%). Молодежь чаще, чем другие поколения, считает успешным человеком того, кто имеет бизнес (26%), принадлежность к IT-индустрии (14%) и хорошие связи (19%).
Помимо этого, наличие любимого дела считают критерием успеха в основном люди на Западе (49%). На Донбассе же успехом считают наличие бизнеса (25%), депутатство (22%), хорошие связи (20%), статус олигарха (25%) и принадлежность к IT-специальности (13).
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