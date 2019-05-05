Почти 200 автомобилей собрались в очередях на КПВВ на Донбассе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 мая. УНН. Утром в воскресенье на контрольных пунктах въезда-выезда на Донбассе собрались 195 транспортных средств. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Сегодня утром на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/35; "Марьинка" - 0/50; "Новотроицкое" - 20/30; "Гнутово" - 10/10 ", - сообщают пограничники.

Отмечается, что вчера, 4 мая, общий пассажиро-транспортный поток по сравнению с предыдущим днем значительно уменьшился.

Всего через контрольные пункты въезда-выезда последовало 33,2 тысячи человек и 4,6 тысячи транспортных средств.

Как сообщал УНН, накануне на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской области передали более 90 тонн гуманитарной помощи.

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