Майже 200 автомобілів зібралися у чергах на КПВВ на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Вранці у неділю на контрольних пунктах в’їзду-виїзду на Донбасі зібралися 195 транспортних засобів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
“Сьогодні зранку на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 40/35; „Мар’їнка“ — 0/50; „Новотроїцьке“ — 20/30; „Гнутове“ — 10/10”, — повідомляють прикордонники.
Зазначається, що вчора, 4 травня, загальний пасажиро-транспортний потік у порівнянні з попереднім днем значно зменшився.
Всього через контрольні пункти в’їзду-виїзду прослідувало 33,2 тисячі осіб та 4,6 тисячі транспортних засобів.
Як повідомляв УНН, напередодні на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської області передали понад 90 тонн гуманітарної допомоги.