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Матиос: уровень отупения власти развивается в геометрической прогрессии

Матиос: уровень отупения власти развивается в геометрической прогрессии

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. По мнению бывшего главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, власть ошиблась, не подготовив закон о локдауне. Об этом он заявил в интервью УНН.

"У нас ничего не изменилось. У нас просто уровень отупения власти в геометрической прогрессии движется к нулю или точке катарсиса", - сказал Анатолий Матиос, отвечая на вопрос журналиста о том, что изменилось в стране со времен революций на Майдане.

Генерал-полковник юстиции отметил также, что власти страны должны быть готовыми к разного рода форс-мажорам.

"Я не думаю о том, почему такие закономерности в развитии общества или земли, как там распорядился Всевышний. Я говорю о том, что если государство называется "государство", то оно должно действовать на опережение и быть готовым. Закон о мобилизации пишется не во время войны, закон о государственном материальном резерве пишется не во время войны, а до того. И эти запасы делаются заранее. А для того, чтобы не вывозили маски члены комитетов различных, в период между локдаунами, в другие страны по коммерческой цене, есть ограничения, которые дают запрет на экспорт каких-то вещей", - отметил Матиос.

Также он добавил, что в таких законопроектах можно прописать и разного рода сотрудничество.

"Тем более в законе можно прописать государственно-частное партнерство по поддержке, разработке и научным опытам в изготовлении нашей назальной вакцины", - подытожил юрист.

Добавим, локдаун (от англ. lockdown - карантин, блокирование, изоляция) - жесткие карантинные ограничения, которые вводятся по странам мира на фоне распространения COVID-19 для сдерживания коронавирусной болезни.

Напомним, ранее Матиос заявлял, что подписание Минских договоренностей было капитуляцией.

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