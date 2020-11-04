Матіос: рівень отупіння влади розвивається в геометричній прогресії

Матіос: рівень отупіння влади розвивається в геометричній прогресії
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На думку колишнього головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, влада помилилася, не підготувавши закон про локдаун. Про це він заявив у інтерв'ю УНН.
“У нас нічого не змінилося. У нас просто рівень отупіння влади в геометричній прогресії рухається до нуля або точки катарсису”, — сказав Анатолій Матіос, відповідаючи на запитання журналістки про те, що змінилося в країні з часів революцій на Майдані.
Генерал-полковник юстиції зазначив також, що влада країни повинна бути готовою до різного роду форс-мажорів.
“Я не думаю про те, чому такі закономірності у розвитку суспільства чи землі, як там розпорядився Всевишній. Я говорю про те, що якщо держава називається "держава“, то вона повинна робити на випередження й бути готовою. Закон про мобілізацію пишеться не під час війни, закон про державний матеріальний резерв пишеться не під час війни, а до того. І ці запаси робляться заздалегідь. А для того, щоб не вивозили маски члени комітетів різних, у період між локдаунами, в інші країни за комерційною ціною, є обмеження, які дають заборону на експорт якихось речей”, - зазначив Матіос.
Також він додав, що у таких законопроектах можна прописати й різного роду співробітництво.
“Тим більше у законі можна прописати державно-приватне партнерство по підтримці, розробці та наукових дослідах у виготовленні нашої назальної вакцини”, — підсумував правник.
Додамо, локдаун (від англ. lockdown — карантин, блокування, ізоляція) — жорсткі карантинні обмеження, які вводяться по країнах світу на тлі поширення COVID-19 для стримування коронавіруcної хвороби.
Нагадаємо, раніше Матіос заявляв, що підписання Мінських домовленостей було капітуляцією.