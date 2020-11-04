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Матіос: рівень отупіння влади розвивається в геометричній прогресії

Матіос: рівень отупіння влади розвивається в геометричній прогресії

Київ • УНН

 • 15960 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. На думку колишнього головного військового прокурора України Анатолія Матіоса, влада помилилася, не підготувавши закон про локдаун. Про це він заявив у інтерв'ю УНН.

“У нас нічого не змінилося. У нас просто рівень отупіння влади в геометричній прогресії рухається до нуля або точки катарсису”, — сказав Анатолій Матіос, відповідаючи на запитання журналістки про те, що змінилося в країні з часів революцій на Майдані.

Генерал-полковник юстиції зазначив також, що влада країни повинна бути готовою до різного роду форс-мажорів.

“Я не думаю про те, чому такі закономірності у розвитку суспільства чи землі, як там розпорядився Всевишній. Я говорю про те, що якщо держава називається "держава“, то вона повинна робити на випередження й бути готовою. Закон про мобілізацію пишеться не під час війни, закон про державний матеріальний резерв пишеться не під час війни, а до того. І ці запаси робляться заздалегідь. А для того, щоб не вивозили маски члени комітетів різних, у період між локдаунами, в інші країни за комерційною ціною, є обмеження, які дають заборону на експорт якихось речей”, - зазначив Матіос.

Також він додав, що у таких законопроектах можна прописати й різного роду співробітництво.

“Тим більше у законі можна прописати державно-приватне партнерство по підтримці, розробці та наукових дослідах у виготовленні нашої назальної вакцини”, — підсумував правник.

Додамо, локдаун (від англ. lockdown — карантин, блокування, ізоляція) — жорсткі карантинні обмеження, які вводяться по країнах світу на тлі поширення COVID-19 для стримування коронавіруcної хвороби.

Нагадаємо, раніше Матіос заявляв, що підписання Мінських домовленостей було капітуляцією.

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