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Матіос: підписання Мінських домовленостей було капітуляцією

Матіос: підписання Мінських домовленостей було капітуляцією

Київ • УНН

 • 15226 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Підписання Україною Мінських домовленостей у 2015 році було капітуляцією. Про це в ефірі телеканалу Zik заявив адвокат, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.

"ООН прийняв до відома (підписання Мінських домовленосией – ред.). Будь-яка угода, яка заключається у період військових дій під примусом загрози позбавлення територій, є нікчемною. Воно підписувалось у вигляді капітуляції. Це не є документ… Якби не підписали Мінські угоди, 2 800 бійців 128-го і інших військових зєднань були би знищені", - сказав Матіос.

Відповідаючи на питання про те, чи було підписання домовленостей капітуляцією, він відповів: "Це булла капітуляція".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що Мінськ не є майданчиком, на якому може бути досягнуто миру.

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