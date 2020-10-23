Матіос: підписання Мінських домовленостей було капітуляцією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Підписання Україною Мінських домовленостей у 2015 році було капітуляцією. Про це в ефірі телеканалу Zik заявив адвокат, колишній головний військовий прокурор Анатолій Матіос, передає УНН.
"ООН прийняв до відома (підписання Мінських домовленосией – ред.). Будь-яка угода, яка заключається у період військових дій під примусом загрози позбавлення територій, є нікчемною. Воно підписувалось у вигляді капітуляції. Це не є документ… Якби не підписали Мінські угоди, 2 800 бійців 128-го і інших військових зєднань були би знищені", - сказав Матіос.
Відповідаючи на питання про те, чи було підписання домовленостей капітуляцією, він відповів: "Це булла капітуляція".
Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков заявив про те, що Мінськ не є майданчиком, на якому може бути досягнуто миру.