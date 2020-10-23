Матиос: подписание Минских договоренностей было капитуляцией

"ООН принял к сведению (подписание Минских домовленосией - ред.). Любая сделка, которая заключается в период военных действий под принуждением угрозы лишения территорий, ничтожна. Оно подписывалось в виде капитуляции. Это не является документом... Если бы не подписали Минские соглашения, 2 800 бойцов 128-го и других военных соединений были бы уничтожены", - сказал Матиос.

Отвечая на вопрос о том, было ли подписание договоренностей капитуляцией, он ответил: "Это булла капитуляция".

Напомним, ранее вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил о том, что Минск не является площадкой, на которой может быть достигнут мир.