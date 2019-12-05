Матч с 7-ю голами: "Ливерпуль" с рекордом праздновал выигрыш в мерсисайдском дерби

В первой половине команды порадовали зрителей сразу шестью голами, четыре из которых влетели в сетку “ирисок”. После перерыва Вейналдум установил окончательные цифры на табло — 5:2. Также за лидера чемпионата отличились дважды Ориги, Шакире и Мане.

Примечательно, что наставник победителей Юрген Клопп получил 100 выигрыш, проведя 159 матчей — это второй показатель в истории АПЛ, первое Моуринью (100 побед в 142 матчах).

“Что я могу сказать об этом — я чувствую это так, что все эти 100 побед были своего рода спасительными. Всегда было так важно. Это 300 очков, это круто, но только 43 из них помогают нам в этом сезоне — все остальные не помогают нам”, — признался Клопп.

Заметим, что беспроигрышная серия “Ливерпуля” стала рекордной в истории клуба — 32 матча.