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Матч з 7-ма голами: "Ліверпуль" з рекордом святкував виграш у мерсисайдському дербі

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. "Ліверпуль" святкував домашній виграш у мерсисайдському дербі проти "Евертона" у грі 15 туру АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.

У першій половині команди порадували глядачів одразу шістьма голами, чотири з яких влетіли у сітку “ірисок”. Після перерви Вейналдум встановив остаточні цифри на табло — 5:2. Також за лідера чемпіонату відзначились двічі Орігі, Шакірі і Мане.

Примітно, що наставник переможців Юрген Клопп здобув 100 виграш, провівши 159 матчів — це другий показник в історії АПЛ, перше у Моурінью (100 перемог в 142 матчах).

“Що я можу сказати про це — я відчуваю це так, що всі ці 100 перемог були свого роду рятівними. Завжди було так важливо. Це 300 очок, це круто, але тільки 43 з них допомагають нам в цьому сезоні — вся решта не допомагають нам”, — зізнався Клопп.

Зауважимо, що безпрограшна серія “Ліверпулю” стала рекордною в історії клубу — 32 матчі.

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