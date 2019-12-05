Матч з 7-ма голами: "Ліверпуль" з рекордом святкував виграш у мерсисайдському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. "Ліверпуль" святкував домашній виграш у мерсисайдському дербі проти "Евертона" у грі 15 туру АПЛ, повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
У першій половині команди порадували глядачів одразу шістьма голами, чотири з яких влетіли у сітку “ірисок”. Після перерви Вейналдум встановив остаточні цифри на табло — 5:2. Також за лідера чемпіонату відзначились двічі Орігі, Шакірі і Мане.
Примітно, що наставник переможців Юрген Клопп здобув 100 виграш, провівши 159 матчів — це другий показник в історії АПЛ, перше у Моурінью (100 перемог в 142 матчах).
“Що я можу сказати про це — я відчуваю це так, що всі ці 100 перемог були свого роду рятівними. Завжди було так важливо. Це 300 очок, це круто, але тільки 43 з них допомагають нам в цьому сезоні — вся решта не допомагають нам”, — зізнався Клопп.
Зауважимо, що безпрограшна серія “Ліверпулю” стала рекордною в історії клубу — 32 матчі.