На Черниговщине обнаружили массовую гибель рыбы. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Черниговской области, передает УНН.

Детали

Государственная экологическая инспекция в Черниговской области получила сообщение через приложение «ЕкоЗагроза» о массовой гибели рыбы в озере (карьере) в центре села Ведильцы Михайло-Коцюбинского территориального общества.

Экологи выехали на место и подтвердили гибель ценных видов рыбы, в частности щуки, плотвы и окуня, на площади 0,04 гектара. Предварительные результаты анализов воды показали, что причиной гибели рыбы могло быть резкое снижение концентрации растворенного кислорода до 3,5-3,7 мг/дм³, что ниже нормированного уровня в 4,0 мг/дм³.

Согласно расчетам, убытки от гибели рыбы и потери потомства составляют 258 тыс. 243 грн. Для очистки водного объекта и предупреждения дальнейшего загрязнения, Государственная экологическая инспекция направила письмо-требование к Михайло-Коцюбинской территориальной общине о принятии необходимых мер.

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