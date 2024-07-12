Вчера вечером вражеская авиация нанесла массированный удар по жилому сектору на Харьковщине, в результате чего погибли 3 человека и 8 человек пострадали. Взрывы тоже вызвали разрушение жилых домов и надворных построек, возникли пожары на площади около 1800 кв.м. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Вчера вечером авиация террористов нанесла массированный удар по жилому сектору поселка Белый Колодец Волчанской громады Чугуевского района Харьковской области. В результате авиабомбардировки, к сожалению, погибли 3 человека, среди них двое мужчин и женщина. Кроме того, 8 человек получили ранения.

Также взрывы вызвали значительные разрушения жилых домов и надворных построек.

Дополнительно, пожары вспыхнули по нескольким адресам: пылали 2 одноэтажных многоквартирных дома барачного типа и хозяйственные постройки общей площадью около 1800 кв.м.

Спасатели, несмотря на угрозу повторных вражеских ударов, работали над ликвидацией пожаров и помогали пострадавшим.