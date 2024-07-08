Киев • УНН
Российский ракетный удар по Киеву, Украина, привел к гибели 23 человек, в том числе двух детей, и ранению 86 человек, причем жертвы были зафиксированы во многих районах города.
Количество пострадавших в результате вражеской атаки по Киеву возросло до 86 человек, а количество погибших - до 23, передает УНН со ссылкой на Офис генпрокурора.
По состоянию на 19:00 известно о 23 погибших, из них двое детей, которых достали из-под завалов многоквартирного дома. 7 погибших в Соломенском, 7 в Шевченковском и еще 9 погибших в Днепровском районе
По данным Офиса генпрокурора, число травмированных возросло до 63.
Все пострадавшие - гражданские.
Массированный ракетный удар рф по Украине: количество жертв возросло до 368 июля 2024, 16:44 • 13983 просмотра