Массированные обстрелы рф привели к крупным пожарам на Харьковщине: горели церковь, кафе и многоквартирный дом

Сегодня вечером вражеские обстрелы привели к трем крупным пожарам в городе Волчанск на Харьковщине. Загорелись здание кафе, церковь и жилой дом. Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

Детали

Сегодня, вечером 18 апреля, городок Волчанск Чугуевского района на Харьковщине оказался под натиском вражеских войск, которые нанесли массированные обстрелы по центру города.

В течение менее чем часа длительные обстрелы привели к возникновению трех крупных пожаров.

По информации, загорелись здание кафе, церковь и двухэтажный многоквартирный дом.

К счастью, без пострадавших среди гражданского населения.

К ликвидации пожаров было привлечено 4 единицы техники и 18 пожарных.

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