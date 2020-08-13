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Масштабирование транснациональных компаний в Украине требует законодательного урегулирования – эксперт

Масштабирование транснациональных компаний в Украине требует законодательного урегулирования – эксперт

Киев  •  УНН

 • 15483 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Деятельность транснациональных компаний в Украине законодательно не урегулирована. А должна бы, учитывая их мощное влияние, в том числе - на аграрный и финансовый сектор страны. Об этом в комментарии УНН заявил экономист, банковский эксперт Виктор Медведь.

В качестве примера эксперт рассказал о деятельности "дочки" транснациональной корпорации Cargill.

"Cargill работает в Украине более 20 лет. В 90-е годы, когда у аграриев был дефицит оборотных средств, и денег на посевную не хватало, Cargill финансировал наших аграриев: давал им деньги, к примеру, на дизельное топливо, а потом забирал готовый урожай.

Впоследствии Cargill расширил свое присутствие на другие сектора украинской экономики, в частности - банковский.

Корпорация достаточно крупная, у нее избыток денежных средств, поэтому она стала заниматься кредитованием банков, через различные инструменты, в том числе - становясь совладельцами пакета акций финучреждения. Например, доля Cargill в "Дельта Банке" составляла порядка 30%", - рассказал эксперт.

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Переоценить влияние Cargill на финансовый и аграрный сектор нашей страны сложно, говорит Медведь.

"Присутствие Cargill и иных транснациональных компаний несет для страны множество рисков. Один из них - вывоз зерна через норму. Ведь этот процесс сегодня никем не контролируется", - добавил он.

В развитых странах деятельность любой иностранной компании четко урегулирована.

"За рубежом контроль за деятельностью любой иностранной компании осуществляется 24 часа в сутки, блокируя любые попытки иностранцев выйти за заранее установленные рамки. Так мощно участвовать в жизнедеятельности США и Японии, как это делают транснациональные корпорации внутри Украины, не получится", - добавил Медведь.

Контроль за иностранным капиталом в Украину должно осуществлять государство, полагает Медведь. Этот процесс должен урегулировать законодатель, добавил он.

"По сути, у нас отсутствует законодательное регулирование участия международного капитала в отраслях промышленности Украины, что, по сути, может ставить под угрозу те или иные факторы стабильности государства", - сказал эксперт.

Напомним, Cargill кредитует правительство Украины, несмотря на частые упоминания в схемах по уклонению от уплаты налогов. 

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