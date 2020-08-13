Масштабування транснаціональних компаній в Україні потребує законодавчого врегулювання - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Діяльність транснаціональних компаній в Україні законодавчо не врегульована. А мала б, з огляду на їхній потужний вплив, у тому числі - на аграрний і фінансовий сектори країни. Про це в коментарі УНН заявив економіст, банківський експерт Віктор Медведь.
Як приклад експерт розповів про діяльність "дочки" транснаціональної корпорації Cargill.
"Cargill працює в Україні понад 20 років. У 90-і роки, коли в аграріїв був дефіцит оборотних коштів, і грошей на посівну не вистачало, Cargill фінансував наших аграріїв: давав їм гроші, наприклад, на дизельне паливо, а потім забирав готовий урожай.
Згодом Cargill розширив свою присутність на інші сектори української економіки, зокрема - банківський.
Корпорація досить велика, у неї надлишок грошових коштів, тому вона стала займатися кредитуванням банків, через різні інструменти, у тому числі - стаючи співвласниками пакета акцій фінустанови. Наприклад, частка Cargill в "Дельта Банку" становила близько 30%", - розповів експерт.
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Переоцінити вплив Cargill на фінансовий та аграрний сектори нашої країни складно, каже Медведь.
"Присутність Cargill і інших транснаціональних компаній несе для країни безліч ризиків. Один з них - вивезення зерна понад норму. Адже цей процес сьогодні ніким не контролюється", - додав він.
У розвинених країнах діяльність будь-якої іноземної компанії чітко врегульована.
"За кордоном контроль за діяльністю будь-якої іноземної компанії здійснюється 24 години на добу, блокуючи будь-які спроби іноземців вийти за заздалегідь встановлені межі. Так потужно брати участь в життєдіяльності США і Японії, як це роблять транснаціональні корпорації всередині України, не вийде", - додав Медведь.
Контроль за іноземним капіталом в Україні має здійснювати держава, вважає Медведь. Цей процес повинен врегулювати законодавець, додав він.
"По суті, у нас відсутнє законодавче регулювання участі міжнародного капіталу в галузях промисловості України, що, по суті, може ставити під загрозу ті чи інші чинники стабільності держави", - сказав експерт.
Нагадаємо, Cargill кредитує уряд України, незважаючи на часті згадки в схемах з ухилення від сплати податків.