Масштабування транснаціональних компаній в Україні потребує законодавчого врегулювання - експерт

Як приклад експерт розповів про діяльність "дочки" транснаціональної корпорації Cargill.

"Cargill працює в Україні понад 20 років. У 90-і роки, коли в аграріїв був дефіцит оборотних коштів, і грошей на посівну не вистачало, Cargill фінансував наших аграріїв: давав їм гроші, наприклад, на дизельне паливо, а потім забирав готовий урожай.

Згодом Cargill розширив свою присутність на інші сектори української економіки, зокрема - банківський.

Корпорація досить велика, у неї надлишок грошових коштів, тому вона стала займатися кредитуванням банків, через різні інструменти, у тому числі - стаючи співвласниками пакета акцій фінустанови. Наприклад, частка Cargill в "Дельта Банку" становила близько 30%", - розповів експерт.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Угода Cargill і Яблуневого Дару про "схлопування" кредитів Дельта Банку виявилася незаконною: Лямець розповів про передісторію

Переоцінити вплив Cargill на фінансовий та аграрний сектори нашої країни складно, каже Медведь.

"Присутність Cargill і інших транснаціональних компаній несе для країни безліч ризиків. Один з них - вивезення зерна понад норму. Адже цей процес сьогодні ніким не контролюється", - додав він.

У розвинених країнах діяльність будь-якої іноземної компанії чітко врегульована.

"За кордоном контроль за діяльністю будь-якої іноземної компанії здійснюється 24 години на добу, блокуючи будь-які спроби іноземців вийти за заздалегідь встановлені межі. Так потужно брати участь в життєдіяльності США і Японії, як це роблять транснаціональні корпорації всередині України, не вийде", - додав Медведь.

Контроль за іноземним капіталом в Україні має здійснювати держава, вважає Медведь. Цей процес повинен врегулювати законодавець, додав він.

"По суті, у нас відсутнє законодавче регулювання участі міжнародного капіталу в галузях промисловості України, що, по суті, може ставити під загрозу ті чи інші чинники стабільності держави", - сказав експерт.

Нагадаємо, Cargill кредитує уряд України, незважаючи на часті згадки в схемах з ухилення від сплати податків.