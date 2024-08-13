Масштабный лесной пожар возле Балаклеи: горит 30 га леса
Киев • УНН
В лесном массиве вблизи Балаклеи на Харьковщине возник пожар, который охватил 30 га леса. В тушении задействованы 72 спасателя, 14 автоцистерн, 4 единицы техники и 12 саперов ГСЧС.
В лесном массиве вблизи Балаклеи, что на Харьковщине, горит 30 га леса, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Пожар в лесном массиве вблизи г. Балаклея Изюмского района возник накануне. По состоянию на 16:00 13 августа горит 30 га леса
По данным ГСЧС, в пожаротушении участвуют 72 спасателя, 14 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 м куб.
Кроме того привлечены 4 единицы техники, 12 саперов ГСЧС, а также 3 единицы техники лесоводов.
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