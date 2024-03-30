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Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины
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Масштабная угроза баллистического оружия обнаружена в нескольких регионах Украины
Масштабная угроза применения баллистического оружия была обнаружена в нескольких регионах Украины, по сообщению Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
Полтавщина подверглась удару вражеских беспилотников: повреждена инфраструктура, но жертв нет
Ночью Полтавская область была атакована вражескими беспилотниками, в результате чего были повреждены объекты инфраструктуры, но обошлось без жертв среди мирного населения.
Потери рф: 730 военнослужащих погибли за сутки
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, за минувшие сутки россияне потеряли 730 военнослужащих.
Интенсивные атаки в Запорожской области: 442 удара за сутки, мирные жители не пострадали
За минувшие сутки российские войска совершили 442 обстрела 9 населенных пунктов Запорожской области, в том числе 3 авиаудара, 91 атаку беспилотников, 9 РСЗО-обстрелов и 339 артударов.
ПВО уничтожила 9 из 12 российских беспилотников во время ночной атаки
Украинские Силы противовоздушной обороны уничтожили 9 из 12 российских беспилотников.
За сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиационных атак, 98 залповых обстрелов
За минувшие сутки рф нанесла 38 ракетных ударов, 75 авиаударов и 98 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским позициям и населенным пунктам в разных регионах.
Вражеские обстрелы в Николаевской области: пострадавших нет
29 марта Куцурубская громада и акватория Очаковской громады Николаевской области подверглись артиллерийским и минометным обстрелам со стороны вражеских сил, но жертв среди мирного населения нет.
Ночная атака юга и юго-восточных регионов: ПВО сбила 7 российских БпЛА
Прошлой ночью рф осуществила беспилотные атаки на энергетическую инфраструктуру на юге и юго-востоке Украины, но Силы противовоздушной обороны сбили 7 вражеских беспилотников, не допустив ни одного попадания.
Революция в образовании: Украина готовится к введению профильного среднего образования
Украина введет профильное среднее образование в 2027 году, а пилотные проекты стартуют в 2025 году в 25 избранных школах, чтобы подготовиться к реформе, которая позволит ученикам выбирать путь обучения и предметы.
30 марта: Час Земли, День карандаша, День карандаша
В последнюю субботу марта 190 стран мира участвуют в Часе Земли, выключая свет на один час для популяризации энергоэффективности и разумного потребления ресурсов - крупнейшем экологическом движении в мире.