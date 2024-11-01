Масштабная реформа в Узбекистане: тысячи чиновников потеряли должности
Киев • УНН
В Узбекистане уволили около 3000 госслужащих в рамках реформы государственного аппарата. Правительство ликвидировало часть госструктур и создает новые учреждения для повышения эффективности управления.
В Узбекистане за последний год около трех тысяч чиновников были уволены в рамках масштабной реформы государственного аппарата, которая направлена на упрощение и оптимизацию работы госорганов. Об этом сообщает Информационно-аналитический портал ORDA, передает УНН.
Детали
В процессе реформы ликвидирована часть государственных структур, а количество должностей в других существенно сокращено. Вместо упраздненных органов создаются новые учреждения, "нацеленные на решение конкретных задач", что, по мнению правительства, повысит эффективность государственного управления.
Правительство считает, что сокращение чиновничьего аппарата позволит направить сэкономленные бюджетные средства на реализацию социально-значимых программ, а также на развитие экономики страны.
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