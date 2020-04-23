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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 31254 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 77147 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 101421 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 127730 просмотра

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4 марта, 14:27 • 128506 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103062 просмотра

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Крупный пожар в Киевской области: поджигателя задержали

Крупный пожар в Киевской области: поджигателя задержали

Киев  •  УНН

 • 20797 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. В Киевской области на месте происшествия задержали поджигателя, в результате действий которого загорелось 2 гектара травы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Facebook главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

"23 апреля в 12:25 в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение о возгорании травяного настила в селе Красный Рог ... По прибытию спасателями установлено, что горит травяной настил на площади 2 га", - говорится в сообщении.

Указано, что пожар локализовали в 14:45, а в 17:30 полностью потушили. Для этого задействовали 4 единицы пожарно-спасательной техники, 2 трактора, 14 человек личного состава ГСЧС и работников лесного хозяйства.

"На месте происшествия задержан поджигатель, работниками национальной полиции составлены соответствующие административные протоколы", - указано в сообщении.

Напомним, в Киевской области установили мужчину, который причастен к масштабному пожару леса.

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