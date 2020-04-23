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Масштабна пожежа на Київщині: палія затримали

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КИЇВ. 23 квітня. УНН. На Київщині на місці події затримали палія, внаслідок дій якого загорілось 2 гектари трави. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку в Facebook головного управління ДСНС України у Київській області.

“23 квітня о 12:25 до оперативно-диспетчерської служби Бородянського району надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу у селі Красний Ріг… По прибуттю рятувальниками встановлено, що горить трав’яний настил на площі 2 га”, - йдеться у повідомленні.

Вказано, що пожежу локалізувало о 14:45, а о 17:30 повністю загасили. Для цього задіяли 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки, 2 трактори, 14 чоловік особового складу ДСНС та працівників лісового господарства.

“На місці події затримано палія, працівниками національної поліції складені відповідні адміністративні протоколи”, - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині встановили чоловіка, який причетний до масштабної пожежі лісу.

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