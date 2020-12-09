Массовые убийства активистов на Майдане: суд допрашивает свидетеля-"беркутовца"

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева продолжил рассмотрение уголовного производства в отношении массовых убийств активистов Майдана 20 февраля 2014 года в отношении двух обвиняемых экс-беркутовцев: Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, передает корреспондент УНН.

Так, на заседании присутствуют двое обвиняемых и представители защиты, потерпевший Юрий Аксенин и представитель потерпевших Евгения Закревская.

Суд находится на стадии допроса свидетелей защиты и перешел к допросу свидетеля Виталия Косенького, 1977 года рождения, который сообщил, что был командиром 3-го взвода 4-й роты киевского полка "Беркута".

Отметим, что это второе заседание, которое рассматривается в отношении бывших сотрудников спецподразделения "Беркут" Александра Маринченко и Сергея Тамтуры.

Напомним, суд в рамках дела о массовых убийств активистов Майдана 20 февраля 2014 года выделил материалы по трем бывшим бойцам подразделения "Беркут": Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского к рассмотрению в отдельном производстве.

Как сообщалось, Святошинский районный суд города Киева объявил в международный розыск подозреваемых в массовых убийствах активистов на Майдане в 2014 году, бывших бойцов подразделения "Беркут" Павла Аброськина, Сергея Зинченко и Олега Янишевского.

Напомним, 14 января Святошинский районный суд города Киева провел первое после обмена удерживаемых лиц судебное заседание по рассмотрению уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014 года.

Также сообщалось, что 29 декабря, перед Новым годом, произошло освобождение удерживаемых лиц с ОРДЛО.

На подконтрольную Украины территорию вернулось 76 удерживаемых лиц. На обмен были заявлены и экс-беркутовцы. Суд отпустил их из-под стражи перед обменом.

Участник переговоров в ТКГ от Украины Валерия Лутковская заявила, что выдача экс-беркутовцев была условием Москвы.

Пятерых бывших беркутовцев - Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Сергея Тамтуру, Александра Мариниченко и Олега Янишевского - обвиняют в убийствах и других преступлениях, что 20 февраля 2014 года привели к гибели 49 человек на улице Институтской в центре Киева.

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