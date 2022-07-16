Массированный ракетный обстрел Украины: россияне ударили ракетами из Каспийского моря, трое удалось сбить
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Сегодня рашисты вражеские ракеты снова направили по Украине из Каспийского моря. По предварительной информации, нашими военными сбиты три ракеты. Об этом УНН пишет ссылаясь на сообщения председателя ДОР Николая Лукашука.
Цитата
"Сегодня вражеские ракеты снова были направлены на Украину из Каспийского моря. По предварительной информации, нашими военными сбиты три ракеты", - говорится в сообщении.
Детали
Лукашук рассказал, что вчера по Днепру россияне выпустили шесть ракет Х-101.
"Это современный вид оружия: такая ракета летит на низкой высоте, что дает возможность обойти ПВО. Она управляема, точность удара – 10 метров, дальность полета – чуть более 5 тыс км. Одна такая смертоносная ракета Х- 101 стоит около 13 млн долларов", – отметил он.
То есть на атаку Днепра оккупантами было потрачено 78 млн долларов.
Напомним
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