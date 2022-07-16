Черкащина: рашисти поцілили у сільгосппідприємство Чигиринської громади

Цитата

"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Під час повітряної тривоги, що лунала по всій Україні, рашисти обстріляли Черкащину. На Дніпропетровщині працювала ППО.