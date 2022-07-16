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Черкащина: рашисти поцілили у сільгосппідприємство Чигиринської громади

Черкащина: рашисти поцілили у сільгосппідприємство Чигиринської громади

Київ • УНН

 • 243199 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Росіяни поцілили у сільгосппідприємство Чигиринської громади на Черкащині. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Про це УНН інформує посилаючись на повідомлення очільника Черкаської ОВА Ігоря Табурця.

Цитата

"Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби", - йдеться в повідомленні.

Раніше

Під час повітряної тривоги, що лунала по всій Україні, рашисти обстріляли Черкащину. На Дніпропетровщині працювала ППО.

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