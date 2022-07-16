Черкасская область: рашисты попали в сельхозпредприятие Чигиринской общины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Россияне попали в сельхозпредприятие Чигиринской общины в Черкасской области. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Об этом УНН информирует ссылаясь на сообщения главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.
Цитата
"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской тергромады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и причинен вред немногочисленному поголовью скота", - говорится в сообщении.
Ранее
Во время воздушной тревоги, что раздавалась по всей Украине, решисты обстреляли Черкасскую область. В Днепропетровской области работала ПВО.