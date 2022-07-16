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09:00 • 33334 просмотра

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14 марта, 19:57 • 109554 просмотра

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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Черкасская область: рашисты попали в сельхозпредприятие Чигиринской общины

Черкасская область: рашисты попали в сельхозпредприятие Чигиринской общины

Киев • УНН

 • 243189 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. Россияне попали в сельхозпредприятие Чигиринской общины в Черкасской области. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Об этом УНН информирует ссылаясь на сообщения главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

Цитата

"Во время воздушной тревоги имеем два взрыва в одном из сел Чигиринской тергромады. Враг попал в сельхозпредприятие. На месте работают спасатели. Предварительно без жертв. Уничтожена сельхозтехника и причинен вред немногочисленному поголовью скота", - говорится в сообщении.

Ранее

Во время воздушной тревоги, что раздавалась по всей Украине, решисты обстреляли Черкасскую область. В Днепропетровской области работала ПВО.

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