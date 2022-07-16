Масований ракетний обстріл України: росіяни вдарили ракетами з Каспійського моря, три вдалося збити
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Сьогодні рашисти ворожі ракети знову скерували по Україні з Каспійського моря. За попередньою інформацією, нашими військовими збито три ракети. Про це УНН пише посилаючись на повідомлення голови ДОР Миколи Лукашука.
Цитата
"Сьогодні ворожі ракети знову були скеровані на Україну з Каспійського моря. За попередньою інформацією, нашими військовими збито три ракети", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Лукашук розповів, що вчора по Дніпру росіяни випустили шість ракет Х-101.
"Це сучасний вид зброї: така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО. Вона керована, точність удару – 10 метрів, дальність польоту – трохи більше 5 тис км. Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 млн доларів", - зазначив він.
Тобто на атаку Дніпра окупантами було витрачено78 млн доларів.
Нагадаємо
Черкаська ОВА підтвердила два вибухи на території Чигиринської громади.