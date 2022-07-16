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Масований ракетний обстріл України: росіяни вдарили ракетами з Каспійського моря, три вдалося збити

Масований ракетний обстріл України: росіяни вдарили ракетами з Каспійського моря, три вдалося збити

Київ • УНН

 • 424914 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Сьогодні рашисти ворожі ракети знову скерували по Україні з Каспійського моря. За попередньою інформацією, нашими військовими збито три ракети. Про це УНН пише посилаючись на повідомлення голови ДОР Миколи Лукашука.

Цитата

"Сьогодні ворожі ракети знову були скеровані на Україну з Каспійського моря. За попередньою інформацією, нашими військовими збито три ракети", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Лукашук розповів, що вчора по Дніпру росіяни випустили шість ракет Х-101.

"Це сучасний вид зброї: така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО. Вона керована, точність удару – 10 метрів, дальність польоту – трохи більше 5 тис км. Одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 млн доларів", - зазначив він.

Тобто на атаку Дніпра окупантами було витрачено78 млн доларів.

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