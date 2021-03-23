Массовая гибель "краснокнижных" журавлей: лаборатории Госпродпотребслужбы подозревают в недостоверных результатах

Он акцентировал внимание на том, что уже сегодня нужно усовершенствовать мониторинг и усилить ответственность за применением пестицидов.

“Назрел вопрос о достоверности результатов лабораторных исследований, которые получают наши производители сельскохозяйственной продукции в системе лабораторий: в Госпродпотребслужбе, в лабораторных центрах Минздрава. Мы часто сталкиваемся с недостоверными результатами. Люди делают дешево анализы, а потом получают большие проблемы”, — подчеркнул он.

Контекст

С января этого года в зоне херсонского заповедника “Аскания Нова” массово гибнут “краснокнижные” птицы, среди которых серые журавли и огари. 10 января сообщалось об уничтожении 185 журавлей, впоследствии их количество возросло до 208. С 23 февраля и до 1 марта погибло еще более полутысячи птиц. Трупы птиц найдены также 18 и 22 марта. Госпродпотребслужба заявила, что причина трагедии — отравленное зерно, разбросанное фермерами на полях в буферной зоне заповедника для борьбы с грызунами. Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая соглашается, что это масштабная трагедия, но справиться с ситуацией не может. На прошлой неделе она собрала круглый стол, по результатам которого порекомендовала фермерам использовать биоотраву “Бактоцид”, которую те сразу раскритиковали, а также констатировала пробелы в законодательстве.

Также в Госпродпотребслужбе заявили, что яд законный, но его использование приостанавливается на три месяца.

“С точки зрения законодательства ничего не нарушено. Согласно закону о пестицидах и агрохимикатах, в Украине можно использовать все зарегистрированные препараты. А эти препараты зарегистрированы. К сожалению, так совпало, что в связи с погодными условиями увеличилась численность мышевидных грызунов, с которыми аграрии стали бороться. Отравленных мышей и зерно в свою очередь съели птицы. Поэтому если сейчас на короткий период мы ограничим использование этого препарата, птицы пролетят, а сельхозпроизводители смогут потом снова применять препарат”, — заявили в Госпотребслужбе.

Однако уже на этой неделе зафиксированны новые случаи гибели журавлей.

Экологи объясняют бездействие Госпотребслужбы низкой квалификацией руководства.

“Что можно сказать о руководителе, если мало ее (Владиславу Магалецкую — ред.) кто в глаза видел? Не знаю, что это за руководитель, потому что она вообще не из этой системы. Как она может проблему решать, если таблицу Менделеева не знает. Назначит своих, бардак потом никому разгребать, а они постами в фейсбук отмахиваются от проблемы”, — отметил в комментарии УНН директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

Дополнение

Владислава Магалецкая стала председателем Госпродпотребслужбы с должности топменеджеркы аграрного бизнеса без конкурса — лишь по рекомендации министра экономики Игоря Петрашко.