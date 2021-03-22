Аграрії відповіли Держспоживслужбі: ми не можемо перейти на біоотруту

Деталі

“Ми не можемо перейти на органічні хімікати, тому що вони вбивають 1/10 популяції шкідників в кращому випадку. Біоотруту можна використовувати, коли мова йде про органічну продукцію, яка і коштує відповідно. Для країни це не вихід”, — говорить заступник Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов.

Аналогічної думки і президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко. Він вважає, що біоотруту, в тому числі рекомендований Держспоживслужбою “Бактоцид”, неефективна і тривала в застосуванні. Так, вбивати птахів вона можливо і не буде, але і особливої користі приносити теж не буде.

“Їх дуже довго потрібно застосовувати, а якщо це дія миттєва і відразу знищує, то органічні фуніціди діють менш ефективно”, — зазначив він.

Контекст

З січня 2021 року в буферній зоні херсонського заповідника “Асканія-Нова” масово гинуть “червонокнижні” птиці, ймовірно, через отруєне зерно, яке розкидане на сусідніх полях аграріями для боротьби з гризунами. Тільки після третього спалаху знищення журавлів і скандалу в ЗМІ глава Держспоживслужби включилася в активну роботу і стала шукати шляхи вирішення проблеми. Минулого тижня вона зібрала круглий стіл, де констатувала прогалини в законодавстві, а фермерам порадила використовувати біоотруту від гризунів “Бактоцид”.

Однак, судячи з відгуків аграріїв, використовувати біоотруту вони не можуть, а це значить, що проблема так і не вирішена. При тому, що директор заповідника “Асканія-Нова” попереджає, що масова міграція птиці ще попереду і скільки буде знищено — страшно уявити. Екологи тим часом додають, що за птахами підуть бджоли і ситуація може повторитися.