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Аграрии ответили Госпотребслужбе: мы не можем перейти на биоотраву

Аграрии ответили Госпотребслужбе: мы не можем перейти на биоотраву

Киев  •  УНН

 • 22858 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Аграрии прокомментировали рекомендацию главы Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой травить грызунов биоотравой вместо химии, сообщает УНН.

Детали

“Мы не можем перейти на органические химикаты, потому что они убивают 1/10 популяции вредителей в лучшем случае. Биоотраву можно использовать, когда речь идет об органической продукции, которая и стоит соответственно. Для страны это не выход”, — говорит заместитель Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов.

Аналогичного мнения и президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко. Он считает, что биоотрава, в том числе рекомендованный Госпотребслужбой “Бактоцид”, неэффективна и длительна в применении. Да, убивать птиц она возможно и не будет, но и особой пользы приносить тоже не будет.

“Их очень долго нужно применять, а если это действие мгновенное и сразу уничтожает, то органические фунициды действуют менее эффективно”, — отметил он.

Контекст

С января 2021 года в буферной зоне херсонского заповедника “Аскания -Нова” массово гибнут “краснокнижные” птицы, вероятно, из-за отравленного зерна, которое разбросано на соседних полях аграриями для борьбы с грызунами. Только после третьей вспышки уничтожения журавлей и скандала в СМИ глава Госпотребслужбы включилась в активную работу и стала искать пути решения проблемы. На прошлой недели она собрала круглый стол, где констатировала пробелы в законодательстве, а фермерам посоветовала использовать биоотраву от грызунов “Бактоцид”.

Однако, судя по откликам аграриев, использовать биоотраву они не могут, а это значит, что проблема так и не решена. При том, что директор заповедника “Аскания-Нова” предупреждает, что массовая миграция птиці еще впереди и сколько будет уничтожено — страшно представить. Экологи тем временем добавляют, что за птицами последуют пчелы и ситуация может повториться.

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