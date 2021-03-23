Іспит для влади: чиновники не можуть зупинити масову гибель "червонокнижних" птахів на Херсонщині

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 березня. УНН. У херсонському заповіднику “Асканія-Нова” знов виявлено мертвих “червонокнижних” птахів. Про це повідомила поліція, передає УНН.

Деталі

За словами начальника відділення поліції Сергія Ященко, серед загиблих птахів 9 сірих журавлів та 3 птахи огарь червоний. Наразі кілька екземплярів птахів готуються для відправки на дослідження. Основною версією слідства є те, що птахи скуштували зерно, яке місцеві фермери протруїли проти польових гризунів. Нині в дослідному інституті в м. Харків ще тривають необхідні експертизи мертвих птахів для встановлення причин їх загибелі.

В поліції нагадали, що вже розслідується два кримінальних провадження, відкритих за фактами виявлення мертвих птахів в “Асканія Нова”. За даним фактом слідчими відкрите ще одне кримінальне провадження за ч.2 ст.239 Кримінального кодексу України “Забруднення або псування земель”. Всі провадження перебувають на контролі керівництва обласної поліції.

Контекст

Рідкісні птахи гинуть в буферній зоні заповідника “Асканія -Нова” з січня цього року. Гризунів труїли в Україні і раніше, але ніколи ще не було такого масового знищення птахів в одному місці. Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька погоджується, що це масштабна трагедія та впоратися із ситуацією не може. На минулому тижні вона зібрала круглий стіл, за результатом якого порекомендувала фермерам використовувати біоотруту “Бактоцид”, яку ті одразу розкритикували, а також констатувала прогалини у законодавстві.

Також у Держпродспоживслужбі заявили, що отрута законна, але її використання призупиняють на три місяці.

“З точки зору законодавства нічого не порушено. Згідно із законом про пестициди і агрохімікати, в Україні можна використовувати всі зареєстровані препарати. А ці препарати зареєстровані. На жаль, так співпало, що у зв’язку з погодними умовами збільшилась чисельність мишовидних гризунів, з якими аграрії стали боротись. Потравлених мишей та зерно у свою чергу з’їли птахи. Тому якщо зараз на короткий період ми обмежимо використання цього препарату, птахи пролетять, а сільгоспвиробники зможуть потім знову застосовувати препарат”, — заявили в Держспоживслужбі.

Доповнення

Екологи попереджають: після птахів можуть загинути бджоли.

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