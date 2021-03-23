Экзамен для власти: чиновники не могут остановить массовую гибель "краснокнижных" птиц в Херсонской области

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. В херсонском заповеднике “Аскания-Нова” снова обнаруженны мертвые “краснокнижные” птицы. Об этом сообщила полиция, передает УНН.

Детали

По словам начальника отделения полиции Сергея Ященко, среди погибших птиц 9 серых журавлей и 3 птицы огарь красный. Сейчас несколько экземпляров птиц готовятся для отправки на исследование. Основной версией следствия является то, что птицы попробовали зерно, которое местные фермеры отравили против полевых грызунов. Сейчас в исследовательском институте в г. Харьков еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели.

В полиции напомнили, что уже расследуется два уголовных производства, открытых по фактам обнаружения мертвых птиц в “Аскания Нова”. По данному факту следователями открыто еще одно уголовное производство по ч.2 ст.239 Уголовного кодекса Украины “Загрязнение или порча земель”. Все производства находятся на контроле руководства областной полиции.

Контекст

Редкие птицы погибают в буферной зоне заповедника “Аскания-Нова” с января этого года. Грызунов травили в Украине и раньше, но никогда еще не было такого массового уничтожения птиц в одном месте. Председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая соглашается, что это масштабная трагедия и справиться с ситуацией не может. На прошлой неделе она собрала круглый стол, по результатам которого порекомендовала фермерам использовать биоотраву “Бактоцид”, которую те сразу раскритиковали, а также констатировала пробелы в законодательстве.

Также в Госпродпотребслужбе заявили, что яд законный, но его использование приостанавливается на три месяца.

“С точки зрения законодательства ничего не нарушено. Согласно закону о пестицидах и агрохимикатах, в Украине можно использовать все зарегистрированные препараты. А эти препараты зарегистрированы. К сожалению, так совпало, что в связи с погодными условиями увеличилась численность мышевидных грызунов, с которыми аграрии стали бороться. Отравленных мышей и зерно в свою очередь съели птицы. Поэтому если сейчас на короткий период мы ограничим использование этого препарата, птицы пролетят, а сельхозпроизводители смогут потом снова применять препарат”, — заявили в Госпотребслужбе.

Дополнение

Экологи предупреждают: после птиц могут погибнуть пчелы.

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