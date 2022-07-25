Маск опроверг сообщения о романе с супругой соучредителя Google

Детали

Маск написал в Twitter в воскресенье вечером в ответ на данные источников, утверждавших, что он опустился на одно колено, чтобы умолять Брина о прощении на вечеринке в начале этого года после того, как основатель Google узнал о романе Маска с его женой Николь Шанахан.

Миллиардер написал в Twitter в ответ на статью в Wall Street Journal с подробным описанием грязной саги: "Это полная чушь. Мы с Сергеем друзья и прошлой ночью были вместе на вечеринке! Я видел Николь всего дважды за три года, оба раза в окружении многих людей. Ничего романтического".

Он сразу же добавил немного более интимную информацию, заявив: "Даже не было секса целую вечность (вздох)".

Ранее

Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что у генерального директора Tesla Илона Маска был краткий роман с женой миллиардера Сергея Брина, это разрушило отношения между ними и побудило соучредителя Google подать на развод.