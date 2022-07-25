Маск спростував повідомлення про роман із дружиною співзасновника Google

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Маск написав у Twitter у неділю ввечері у відповідь на дані джерел, які стверджували, що він опустився на одне коліно, щоб благати Бріна про прощення на вечірці на початку цього року після того, як засновник Google дізнався про роман Маска з його дружиною Ніколь Шанахан.

Мільярдер написав у Twitter у відповідь на статтю у Wall Street Journal із докладним описом брудної саги: "Це повна нісенітниця. Ми з Сергієм друзі та минулої ночі були разом на вечірці! Я бачив Ніколь всього двічі за три роки, обидва рази в оточенні багатьох людей. Нічого романтичного".

Він відразу ж додав трохи інтимнішу інформацію, заявивши: "Навіть не було сексу цілу вічність (зітхання)".

Раніше

Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомив, що у генерального директора Tesla Ілона Маска був короткий роман із дружиною мільярдера Сергія Бріна, це зруйнувало стосунки між ними та спонукало співзасновника Google подати на розлучення.