Марченко сообщил, когда Минфин может вернуться на рынок заимствований
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Возвращение на рынок внутренних заимствований состоится при условии, если в этом будет существовать необходимость. Об этом сообщил на брифинге после заседания правительства министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Что касается рынка внутренних заимствований, на сегодняшний момент у нас нет необходимости осуществления заимствований в апреле. Мы будем видеть реакцию рынка на наши инструменты, если будет такая необходимость - мы обязательно выйдем (на рынок внутренних заимствований - ред.)", - сказал министр.
Как сообщал УНН, если на этой неделе депутатский корпус поддержит изменения в Государственный бюджет на 2020 год, это позволит выполнить одно из условий для того, чтобы разблокировать финансирование Международного валютного фонда.