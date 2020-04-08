Марченко повідомив, коли Мінфін може повернутись на ринок внутрішніх запозичень

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Повернення на ринок внутрішніх запозичень відбудеться за умов, якщо в цьому існуватиме потреба. Про це повідомив на брифінгу після засідання уряду міністр фінансів Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

“Щодо ринку внутрішніх запозичень, на сьогоднішній момент в нас немає необхідності здійснення запозичень у квітні. Ми будемо бачити реакцію ринку на наші інструменти, якщо буде така потреба — ми обов’язково вийдемо (на ринок внутрішніх запозичень — ред.)”, — сказав міністр.

Як повідомляв УНН, якщо цього тижня депутатський корпус підтримає зміни до Державного бюджету на 2020 рік, це дозволить виконати одну з умов для того, щоб розблокувати фінансування Міжнародного валютного фонду.

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