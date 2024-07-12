Министр финансов Сергей Марченко во время первой онлайн-встречи с новоназначенным канцлером казначейства Великобритании Рэйчел Ривз проинформировал о необходимости в финансировании дефицита государственного бюджета в 2025 году, британская сторона заверила Украину в неизменной поддержке, сообщили в пятницу в Минфине, пишет УНН.

Детали

Стороны обсудили ключевые вопросы сотрудничества между странами, а также потребности Украины на будущие периоды.

"Сотрудничество между Министерством финансов Украины и Казначейством Великобритании всегда было эффективным, уверен так будет и в дальнейшем", - отметил Марченко.

Также министр финансов отметил, что Великобритания является одним из крупнейших стран-доноров финансовой помощи для Украины. "С 24 февраля 2022 года Украина получила от Соединенного Королевства более 2,5 млрд долларов США для нужд госбюджета", - сообщили в Минфине.

"Во время разговора Сергей Марченко отметил потребности в финансировании дефицита госбюджета Украины в 2025 году. Ведь продолжение противостояния преступным действиям рф требует от Украины финансирования сектора безопасности и обороны в размере более чем 3 млрд долларов США в месяц", - отметили в Минфине.

В ведомстве отметили, что все внутренние налоговые поступления, сборы и заимствования правительство направляет на противостояние агрессору и приближение победы Украины.

"Канцлер казначейства Великобритании заверила Украину в неизменной поддержке Украины и готовности углублять партнерство", - сообщили в Минфине.

Украина в этом году получила уже 16 млрд долл. внешнего финансирования в бюджет, ожидает еще 22 млрд долл. - Минфин