"Мамкины агенты": как работники АРМА на машинах с номерами прикрытия разыскивали "Гулливер"

Сотрудники Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) прибыли на осмотр активов столичного ТРЦ "Гулливер" на автомобиле с несуществующими номерными знаками, вероятно это были номера прикрытия, пишет УНН.

Как сообщили в ответ на запрос УНН в БФК "Гулливер", часть лиц, прибывших 31 июля осматривать активы комплекса, приехали на автомобиле BMW X5 серого цвета с номерным знаком КА1614РТ.

УНН проверил указанные номера и оказалось, что такой номерной знак отсутствует в реестрах МВД, что указывает на то, что представители АРМА использовали номера прикрытия.

Однако, согласно законодательству Украины, АРМА не является субъектом оперативно-розыскной деятельности, а затем не имеет законных оснований для использования номеров прикрытия.

Получается, что Елена Дума, которая называет себя "мамой АРМА", настолько вошла в роль руководительницы агентства по розыску активов, что отправила своих агентов разыскивать "Гулливер" на авто с номерами прикрытия?

Агентство УНН обратилось к АРМА и правоохранительным органам с просьбой объяснить, на каких основаниях сотрудники агентства используют автомобильные номера прикрытия.

Напомним

Глава АРМА Елена Дума сообщала о том, что сотрудники агентства тщательно осматривали БФК "Гулливер". Однако, на видео, которое она опубликовала у себя в тг-канале видно, как группа мужчин прогуливаются из одного офиса в другой и любуются видом из окна столичного комплекса.