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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Маленький "муравейник", который делает большое дело: история волонтеров, которые готовят военным еду

Киев  •  УНН

7 августа 2024, 05:45  •  2901 просмотра

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Выходцы из Луганска Константин и Оксана ежедневно работают для поддержки военных на фронте. Их благотворительный фонд "Муравейник" обеспечивает защитников питательной пищей, которую легко приготовить даже в самых сложных условиях линии фронта.

Выходцы из Луганска Константин и Оксана ежедневно работают для поддержки военных на фронте. Их благотворительный фонд "Муравейник" обеспечивает защитников питательной пищей, которую легко приготовить даже в самых сложных условиях линии фронта, передает УНН.

Детали

История основания благотворительного фонда началась в 2014 году. Тогда Константин и Оксана были вынуждены оставить квартиру в Луганске, а во время полномасштабного вторжения потеряли и дом.

Осознавая необходимость действовать, они начали обеспечивать военных едой, сплачивая людей вокруг этой важной цели.

У каждого в "муравейнике" есть близкие на фронте. Есть те, кого нужно поддерживать. Есть Елена, которая чувствует, что помогает своему брату. Есть Тамара, которая потеряла сына и работает здесь, чтобы помочь другим матерям увидеть своих детей живыми. Есть Наталья, которая мечтает, что когда вырастет ее сын, ему не придется воевать.

С начала полномасштабного вторжения волонтеры фонда уже отправили на фронт более 500 тысяч галет и сухих блюд, которые могут храниться до года. Среди них - гречка с шампиньонами, борщ, супы, каши с мясом и грибами, картофельное и гороховое пюре, а также овсянка с орехами и фруктами и зимние напитки для поддержания иммунитета.

"Муравейник" также активно привлекает иностранных волонтеров. С 2023 года здесь работало более 70 иностранцев, которые помогают рассказывать правду о нашей работе в своих странах.

"Муравьи" существуют благодаря помощи украинцев и многих партнеров. Мы гордимся тем, что Благотворительный фонд "МХП-Громаде" и его стратегический партнер - компания МХП - с 2022 года поддерживает "Муравьев", предоставляя необходимые ресурсы для изготовления мясных блюд.

Справка

"МХП-Громаде" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городов и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
prao-mkhpПрАО МХП
ukrainaУкраина
luhanskЛуганск
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