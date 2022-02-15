Франция призывает Путина "не признавать независимость" украинских регионов "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой "не признавать независимость" Донецкой и Луганской областей от Украины, сообщил Елисейский дворец, передает УНН.
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"Мы сохраняем бдительность и просим (Путина - ред.) не выполнять просьбы Думы", - говорится в сообщении.
Что было раньше
Государственная Дума, нижняя палата России, во вторник приняла законопроект, в котором просит Путина рассмотреть вопрос о "признании" Донецка и Луганска "суверенными и независимыми".
Под давлением журналистов во вторник официальный представитель Кремля Дмитрий Песков дал уклончивый ответ, добавив, что Россия "неоднократно заявляла, что она по-прежнему отдана Минскому пакету мер и что Россия выступает за реализацию всего минского плана как можно скорее".