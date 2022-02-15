Франція закликає Путіна "не визнавати незалежність" українських регіонів "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" Донецької та Луганської областей від України, повідомив Єлисейський палац, передає УНН.
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"Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна - ред.) не виконувати прохання Думи", - йдеться в повідомленні.
Що було раніше
Державна Дума, нижня палата Росії, у вівторок ухвалила законопроект, у якому просить Путіна розглянути питання про "визнання" Донецька та Луганська "суверенними та незалежними".
Під тиском журналістів у вівторок офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков дав ухильну відповідь, додавши, що Росія "неодноразово заявляла, що вона, як і раніше, віддана Мінському пакету заходів і що Росія виступає за реалізацію всього Мінського плану якомога швидше".