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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 46507 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Франція закликає Путіна "не визнавати незалежність" українських регіонів "Л/ДНР"

Франція закликає Путіна "не визнавати незалежність" українських регіонів "Л/ДНР"

Київ • УНН

 • 16540 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до президента Росії Володимира Путіна з проханням "не визнавати незалежність" Донецької та Луганської областей від України, повідомив Єлисейський палац, передає УНН.

Цитата

"Ми зберігаємо пильність і просимо (Путіна - ред.) не виконувати прохання Думи", - йдеться в повідомленні.

Що було раніше

Державна Дума, нижня палата Росії, у вівторок ухвалила законопроект, у якому просить Путіна розглянути питання про "визнання" Донецька та Луганська "суверенними та незалежними".

Під тиском журналістів у вівторок офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков дав ухильну відповідь, додавши, що Росія "неодноразово заявляла, що вона, як і раніше, віддана Мінському пакету заходів і що Росія виступає за реалізацію всього Мінського плану якомога швидше".

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