Макрон начал переговоры о формировании нового правительства Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу начал ряд напряженных консультаций с политическими лидерами, надеясь собрать правящую коалицию после безрезультатных выборов в прошлом месяце. Об этом УНН сообщает со ссылкой на AFP.

Детали

Спустя целых шесть недель после внеочередных выборов, на которых Макрон потерял свое относительное парламентское большинство, он до сих пор не назвал нового премьер-министра, первой важной задачей которого станет представление Национальному собранию плана бюджета на следующий год.

Как пишет AFP, переговоры в Елисейском дворце, запланированные на пятницу и понедельник с представителями всего политического спектра.

Офис Макрона не сообщил, когда президент может сделать свой выбор относительно премьер-министра, но наблюдатели ожидают, что он сделает это на следующей неделе.

Кто бы ни был назначен, он должен успеть вынести вотум доверия в парламенте и подать парламенту законопроект о бюджете на 2025 год до 1 октября - крайнего срока, установленного законом.

Макрон погодив відставку уряду та прем’єра Франції Атталя

Левый Новый народный фронт (ННФ), который стал крупнейшей фракцией после выборов, заявил, что хочет, чтобы новым премьером стала 37-летняя экономист Люси Кастет. Однако силы Макрона не проявили особого интереса к этой идее, отдав предпочтение потенциальному союзу с традиционными правыми.

«Мы приехали сюда, чтобы напомнить президенту, как важно уважать результаты выборов и вывести страну из паралича», - сказала Кастет, прибыв в Елисейский дворец в пятницу в сопровождении других представителей НФП.

Она и ее союзники готовы найти «компромисс, учитывая, что ни у кого нет абсолютного большинства», и будут работать над достижением «стабильности», сказала Кастет.

Накануне встречи с Макроном Мануэль Бомпар, координатор леворадикальной партии «Франция непокоренная» (LFI), также предупредил: «Мы не собираемся вести с ним переговоры».

Вместо этого он заявил: «Мы скажем ему, что альтернативы назначению Люси Кастет нет».



Соратницю Макрона Брон-Піве переобрали спікеркою парламенту Франції