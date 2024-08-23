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Макрон розпочав переговори про формування нового уряду Франції

Макрон розпочав переговори про формування нового уряду Франції

Київ • УНН

 • 17241 перегляди

Президент Франції Макрон розпочав консультації з політичними лідерами для формування нової коаліції. Ліві пропонують на посаду прем'єра Люсі Кастет, але сили Макрона схиляються до союзу з правими.

Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю розпочав низку напружених консультацій з політичними лідерами, сподіваючись зібрати правлячу коаліцію після безрезультатних виборів минулого місяця. Про це УНН повідомляє із посиланням на AFP. 

Деталі

Через цілих шість тижнів після позачергових виборів, на яких Макрон втратив свою відносну парламентську більшість, він досі не назвав нового прем'єр-міністра, першим важливим завданням якого стане представлення Національним зборам плану бюджету на наступний рік.

Як пише AFP, переговори в Єлисейському палаці, заплановані на п'ятницю і понеділок з  представниками усього політичного спектра.

Офіс Макрона не повідомив, коли президент може зробити свій вибір щодо  прем'єр-міністра, але спостерігачі очікують, що він зробить це наступного тижня.

Кого б не було призначено, він має встигнути винести вотум довіри в парламенті та подати парламенту законопроєкт про бюджет на 2025 рік до 1 жовтня - крайнього терміну, встановленого законом.

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Лівий Новий народний фронт (ННФ), який став найбільшою фракцією після виборів, заявив, що хоче, щоб новим прем'єром стала 37-річна економіст Люсі Кастет. Однак сили Макрона не виявили особливого інтересу до цієї ідеї, віддавши перевагу потенційному союзу з традиційними правими.

"Ми приїхали сюди, щоб нагадати президенту, як важливо поважати результати виборів і вивести країну з паралічу", - сказала Кастет, прибувши до Єлисейського палацу в п'ятницю в супроводі інших представників НФП.

Вона та її союзники готові знайти "компроміс, враховуючи, що ні в кого немає абсолютної більшості", і працюватимуть над досягненням "стабільності", сказала Кастет.

Напередодні зустрічі з Макроном Мануель Бомпар, координатор ліворадикальної партії "Франція нескорена" (LFI), також попередив: "Ми не збираємося вести з ним переговори".

Замість цього він заявив: "Ми скажемо йому, що альтернативи призначенню Люсі Кастет немає".

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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