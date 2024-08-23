Макрон розпочав переговори про формування нового уряду Франції
Київ • УНН
Президент Франції Макрон розпочав консультації з політичними лідерами для формування нової коаліції. Ліві пропонують на посаду прем'єра Люсі Кастет, але сили Макрона схиляються до союзу з правими.
Президент Франції Еммануель Макрон у п'ятницю розпочав низку напружених консультацій з політичними лідерами, сподіваючись зібрати правлячу коаліцію після безрезультатних виборів минулого місяця. Про це УНН повідомляє із посиланням на AFP.
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Через цілих шість тижнів після позачергових виборів, на яких Макрон втратив свою відносну парламентську більшість, він досі не назвав нового прем'єр-міністра, першим важливим завданням якого стане представлення Національним зборам плану бюджету на наступний рік.
Як пише AFP, переговори в Єлисейському палаці, заплановані на п'ятницю і понеділок з представниками усього політичного спектра.
Офіс Макрона не повідомив, коли президент може зробити свій вибір щодо прем'єр-міністра, але спостерігачі очікують, що він зробить це наступного тижня.
Кого б не було призначено, він має встигнути винести вотум довіри в парламенті та подати парламенту законопроєкт про бюджет на 2025 рік до 1 жовтня - крайнього терміну, встановленого законом.
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Лівий Новий народний фронт (ННФ), який став найбільшою фракцією після виборів, заявив, що хоче, щоб новим прем'єром стала 37-річна економіст Люсі Кастет. Однак сили Макрона не виявили особливого інтересу до цієї ідеї, віддавши перевагу потенційному союзу з традиційними правими.
"Ми приїхали сюди, щоб нагадати президенту, як важливо поважати результати виборів і вивести країну з паралічу", - сказала Кастет, прибувши до Єлисейського палацу в п'ятницю в супроводі інших представників НФП.
Вона та її союзники готові знайти "компроміс, враховуючи, що ні в кого немає абсолютної більшості", і працюватимуть над досягненням "стабільності", сказала Кастет.
Напередодні зустрічі з Макроном Мануель Бомпар, координатор ліворадикальної партії "Франція нескорена" (LFI), також попередив: "Ми не збираємося вести з ним переговори".
Замість цього він заявив: "Ми скажемо йому, що альтернативи призначенню Люсі Кастет немає".
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