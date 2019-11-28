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Макрон готов пойти на уступки Путину в моратории на размещение ракет в Европе

Киев  •  УНН

 • 12217 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Франция готова “тщательно изучить” предложение России ввести мораторий на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности. Это следует из письма французского президента Эммануэля Макрона его российскому коллеге Владимиру Путину, пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), передает УНН со ссылкой на DW.

В частности, Макрон предлагает обсудить этот вопрос в двустороннем и многостороннем форматах. Для этого необходимы взаимные меры проверки, которые бы “заслуживали доверия”, акцентировал внимание президент Франции. FAZ подчеркивает, что эта инициатива Макрона идет вразрез с политикой НАТО и уже “во второй раз в течение короткого времени ставит под сомнение согласие внутри Североатлантического альянса”.

В середине сентября Владимир Путин направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. В конце того же месяца Североатлантический альянс отверг предложение Москвы как “не заслуживает доверия”.

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РФ уже разместила на своей территории ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), заявили в НАТО. Перед переговорами России необходимо уничтожить ракеты 9М729 таким образом, чтобы это можно было проверить, отметили в альянсе.

США и Россия 2 августа завершили выход из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Поводом для прекращения действия соглашения стали разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и Североатлантическом альянсе считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что она не нарушает ДРСМД.

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Этот договор был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, так как способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Напомним, в октябре страны-союзники по НАТО проводили учения по ядерным оружием.

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