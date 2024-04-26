Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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zaporozheЗапорожье
Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  147176 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  163135 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  169900 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  150519 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  120677 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105751 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  103053 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137774 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158186 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154599 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Восстановление за счет ВСУ

Восстановление за счет ВСУ

23 апреля 2024, 08:23  •  284320 просмотра
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Эксклюзив

19 апреля 2024, 15:15  •  583231 просмотра

Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности

Заместителя председателя Запорожского областного совета отстранили от исполнения обязанностей на 1 месяц после того, как его поймали на взятке в размере более 650 000 гривен за медицинские закупки.

Криминал и ЧП •   •  8407 просмотра
Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности

ЦАХАЛ ждет лишь одобрения правительства, чтобы начать крупное наземное наступление на Рафах в Газе

Израиль готовится к масштабному наземному наступлению на город Рафах в Газе, который остается последним бастионом ХАМАСа, скоординировав свои действия с Египтом, чтобы избежать гуманитарного кризиса.

Новости Мира •   •  8036 просмотра
ЦАХАЛ ждет лишь одобрения правительства, чтобы начать крупное наземное наступление на Рафах в Газе

россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Российские войска активно используют управляемые авиационные бомбы для проверки украинской обороны в Купянском районе Харьковской области.

Война •   •  8418 просмотра
россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА

Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Цены на нефть умеренно выросли на фоне оптимизма относительно усиления экономического роста США и беспокойства относительно конфликтов на Ближнем Востоке.

Новости Мира •   •  7340 просмотра
Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters

Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Украине нужны не только комплексы большой дальности Patriot, но и системы средней и малой дальности для противодействия вражеским атакам.

Война •   •  8154 просмотра
Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия

Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

Поезда дальнего и пригородного сообщения в Харьковской области восстановили нормальное движение после того, как железная дорога восстановила поврежденную инфраструктуру, вызванную вражескими обстрелами 25 апреля.

Общество •   •  8816 просмотра
Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры

Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

Испания согласилась предоставить Украине ограниченное количество ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС.

Война •   •  9915 просмотра
Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ

ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

Законопроектом предлагается упростить требования относительно начала и ведения хозяйственной деятельности во время военного положения в Украине с целью поддержки экономики и предпринимателей в условиях военного времени.

Экономика •   •  8468 просмотра
ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения

Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что прямая конфискация российских активов является одной из возможностей, но эти активы также могут служить залогом для заимствований на помощь Украине, согласно интервью Reuters.

Экономика •   •  7491 просмотра
Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов

Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака

В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддерживают создание единой базы образцов табачной продукции, которая могла бы стать один и ключевых инструментов борьбы с подделками, нелегальным производством и продажей сигарет.

Экономика •   •  65963 просмотра
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака