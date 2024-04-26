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Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
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Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности
Заместителя председателя Запорожского областного совета отстранили от исполнения обязанностей на 1 месяц после того, как его поймали на взятке в размере более 650 000 гривен за медицинские закупки.
ЦАХАЛ ждет лишь одобрения правительства, чтобы начать крупное наземное наступление на Рафах в Газе
Израиль готовится к масштабному наземному наступлению на город Рафах в Газе, который остается последним бастионом ХАМАСа, скоординировав свои действия с Египтом, чтобы избежать гуманитарного кризиса.
россияне "прощупывают" оборону ВСУ в Купянском районе - глава РВА
Российские войска активно используют управляемые авиационные бомбы для проверки украинской обороны в Купянском районе Харьковской области.
Цены на нефть продолжают умеренно дорожать на фоне оптимистичных прогнозов роста экономики США - Reuters
Цены на нефть умеренно выросли на фоне оптимизма относительно усиления экономического роста США и беспокойства относительно конфликтов на Ближнем Востоке.
Евлаш: Украина нуждается не только в Patriot, но и в системах среднего и малого радиуса действия
Украине нужны не только комплексы большой дальности Patriot, но и системы средней и малой дальности для противодействия вражеским атакам.
Измененное из-за атак рф движение поездов в Харьковской области восстановили после ремонта инфраструктуры
Поезда дальнего и пригородного сообщения в Харьковской области восстановили нормальное движение после того, как железная дорога восстановила поврежденную инфраструктуру, вызванную вражескими обстрелами 25 апреля.
Испания предоставит Украине партию ракет для систем Patriot - СМИ
Испания согласилась предоставить Украине ограниченное количество ракет для системы противовоздушной обороны Patriot, несмотря на давление со стороны НАТО и ЕС.
ВР рассмотрит законопроект об упрощении условий ведения бизнеса на время действия военного положения
Законопроектом предлагается упростить требования относительно начала и ведения хозяйственной деятельности во время военного положения в Украине с целью поддержки экономики и предпринимателей в условиях военного времени.
Замороженные активы рф для Украины: глава Минфина США считает шаг ЕС конструктивным, но указывает на ряд вариантов
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что прямая конфискация российских активов является одной из возможностей, но эти активы также могут служить залогом для заимствований на помощь Украине, согласно интервью Reuters.
Дымовая завеса: кто и зачем тормозит принятие важных изменений в законодательство по детенизации рынка табака
В комитете Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не поддерживают создание единой базы образцов табачной продукции, которая могла бы стать один и ключевых инструментов борьбы с подделками, нелегальным производством и продажей сигарет.