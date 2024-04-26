Махинации на медицинских закупках: заместителя главы Запорожского облсовета отстранили от должности

От должности отстранен заместитель председателя Запорожского облсовета, которого уличили в предоставлении взятки в более 650 тыс. гривен за медицинские закупки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс службу САП.

Как стало известно УНН из собственных источников речь о заместителе председателя Запорожского областного совета Владислава Куценко.

25 апреля 2024 года по ходатайству САП и НАБУ следственный судья ВАКС отстранил от занимаемой должности заместителя председателя Запорожского областного совета (который также является депутатом указанного облсовета), которого разоблачили совместно с другими лицами на предоставлении более 650 тыс. грн неправомерной выгоды одному из директоров медицинского учреждения здравоохранения за содействие в победе заранее определенных субъектов хозяйствования при осуществлении медицинских закупок, а также за совершение других финансовых операций указанным медицинским учреждением в интересах финансовых учреждений - говорится в заявлении САП.

Как отмечается, заместителя председателя облсовета отстранили на 1 месяц.

Следствие задокументировало четыре случая передачи денежных средств заместителем председателя Запорожского облсовета, его помощником и депутатом указанного совета, на общую сумму более 650 тыс. грн.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Напомним

В феврале этого года по подозрению в даче взятки за медицинские закупки разоблачили заместителя председателя Запорожского областного совета, его помощника и депутата указанного совета.