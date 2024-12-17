МАГАТЭ продолжило морниторинговую миссию на ключевых для работы АЭС подстанциях - Минэнерго

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) продолжило мониторинговую миссию на ключевых для работы АЭС подстанциях оператора системы передачи, которые являются критически важными для работы украинских атомных электростанций, сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Детали

Необходимость следующей миссии МАГАТЭ на важные для атомной энергетики подстанции обсудили министр энергетики Украины Герман Галущенко и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время внеочередного заседания Совета управляющих Агентства, которое состоялось по инициативе Украины.

Тогда же была принята украинская резолюция о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру.

Только на прошлой неделе Совет управляющих МАГАТЭ на инициированном Украиной внеочередном заседании принял украинскую резолюцию о недопустимости российских атак на критически важную для работы АЭС инфраструктуру. Но враг продолжает свою агрессию и беспощадно атакует, в том числе и подстанции, которые являются критически важными для работы атомной генерации. Я благодарю Рафаэля Гросси и экспертов Агентства за эффективное сотрудничество и решение о продлении миссии. Совместными усилиями мы должны не допустить реализации худших сценариев для ядерной и радиационной безопасности, которым нас подвергает россия - отметил Герман Галущенко.

Напомним

12 декабря Совет управляющих МАГАТЭ принял резолюцию о защите энергетической инфраструктуры атомных электростанций. МИД Украины приветствовал документ, признающий атаки на электроподстанции угрозой ядерной безопасности.