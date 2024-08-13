Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после проверки АЭС в Запорожской области не выявило признаков того, что ее сбили беспилотники. Об этом говорится в заявлении агентства, передает УНН.

Детали

В МАГАТЭ также говорят, что считают маловероятным, что пожар на оккупированном Россией объекте начался у подножия градирни.

"Наши люди не смогли сделать окончательный вывод о причине пожара на основе выводов и наблюдений, сделанных до сих пор", - говорится в заявлении агентства.

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