Киев • УНН
МАГАТЭ после проверки Запорожской АЭС не нашло доказательств атаки беспилотников. Агентство считает маловероятным, что пожар начался у подножия градирни, но окончательных выводов не сделано.
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) после проверки АЭС в Запорожской области не выявило признаков того, что ее сбили беспилотники. Об этом говорится в заявлении агентства, передает УНН.
Детали
В МАГАТЭ также говорят, что считают маловероятным, что пожар на оккупированном Россией объекте начался у подножия градирни.
"Наши люди не смогли сделать окончательный вывод о причине пожара на основе выводов и наблюдений, сделанных до сих пор", - говорится в заявлении агентства.
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