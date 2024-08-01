Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что оппозиция в стране «никогда» не придет к власти в Венесуэле. Об этом сообщает AFP, передает УНН.

Детали

На этой неделе в стране состоялся ряд демонстраций после того, как Мадуро объявил о победе на выборах после воскресных президентских выборов.

Мадуро является непопулярным президентом, и оппозиция считает, что выиграла выборы. Несколько стран и организаций подозревают, что Мадуро стоит за фальсификацией выборов.

Венесуела у вогні: що відбувається в країні після оголошення Мадуро переможцем президентських перегонів