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Ляшко следует уволить за невыполнение обещаний в условиях пандемии - эксперт

Ляшко следует уволить за невыполнение обещаний в условиях пандемии - эксперт

Киев  •  УНН

 • 32898 просмотра

КИЕВ. 1 сентября. УНН. Назначение Виктора Ляшко на должность министра здравоохранения само по себе было ошибкой, а теперь он должен быть уволен из-за невыполнения данных им обещаний. Об этом в комментарии УНН сказал юрист Виталий Журавский.

Цитата

"Большой ошибкой было назначение этого человека на должность министра здравоохранения. Аргумент: это человек Супрун, цель Супрун - вопреки конституции, ввести сугубо частную медицину. При чисто частной медицине выжили бы только люди, у которых есть деньги, а не те у которых финансы "поют романсы", а это - большинство населения Украины, которое считает себя бедным", - считает юрист.

Добавим

Журавский подчеркнул, что такое реформирование медицинской сферы происходило вопреки Конституции. Он также отметил, что именно Ляшко во времена Супрун отвечал за сокращение сети больниц и в частности за сокращение инфекционных стационаров.

"И когда грянул ковид - мы к нему были абсолютно не готовы. Да мы и сегодня не готовы, к сожалению", - отметил эксперт.

Он также напомнил, что находясь на должности первого заместителя министра уже при министре Максиме Степанове, именно Ляшко отвечал за обеспечение вакцинами. А уволили якобы за провал с поставкой вакцин - Степанова.

"Министра уволили, якобы-то за это, но за это отвечал его заместитель, так надо было первого заместителя увольнять", - отметил эксперт.

В дальнейшем Журавский напомнил об обещаниях Ляшко в должности министра.

"Он же обещал, что у нас будет восстановлена санитарная служба? Она не восстановлена нигде по Украине. А она предостерегает от крупных пандемий и инфекционных заболеваний.

Далее - если даешь обещания - выполняй. Он дал обещание, что ко Дню независимости 10 млн людей будет провакцинировано. Сегодня одной вакциной провакцинировано значительно меньше, а двумя - еще меньше, и это явно не 50% от того что он обещал", - резюмировал Журавский и добавил, "если бы этот министр работал в любой стране ЕС или в США его бы за то, что он не выполнил такие обещания в условиях пандемии сразу же уволили бы".

Контекст

Еще будучи кандидатом на должность министра, тогда главный санврач дал амбициозное обещание на заседании комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

"Я, Виктор Ляшко, в должности государственного санитарного врача Украины, кандидата на министра здравоохранения, обещаю в летний период провести 10 млн прививок. Это как минимум и гарантированно", - пообещал он присутствующим на заседании.

На следующий день свои слова Ляшко повторил в стенах Верховной Рады, после чего его кандидатуру поддержало большинство нардепов.

"Я вчера на комитете по вопросам здравоохранения Верховной Рады Украины озвучил амбициозную цель, которую поставил для себя, в первую очередь, как цель, которую я должен достичь в первые 100 дней моей работы. Я сделаю все возможное, чтобы украинцы могли вакцинироваться, работать и путешествовать", - отметил он тогда с трибуны парламента.

По состоянию на 1 сентября одну дозу вакцины от коронавируса получили 9,2 млн человек. Отметим, что такое количество украинцев было привито начиная с 24 февраля текущего года.

По данным Минздрава, по состоянию на 1 сентября, полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило 3,8 миллиона человек. При этом в целом сделали уже 9,2 млн прививок, за последние сутки из которых - более 157.

Добавим, что главный санврач Украины Виктор Кузин ранее немного подкорректировал обещания своего руководителя, заявив, что 10 млн прививок планируется сделать до конца осени, а не лета.

Также добавим

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не исключает кадровых изменениях в Кабинете министров Украины.

Президент убежден, что проблема некоторых министров в том, что они начинают много говорить тогда, когда нет, что показать.

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