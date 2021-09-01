Ляшка слід звільнити за невиконання обіцянок в умовах пандемії - експерт

Цитата

“Великою помилкою було призначення цієї людини на посаду міністра охорони здоров’я. Аргумент: це людина Супрун, мета Супрун — всупереч конституції, запровадити суто приватну медицину. При суто приватній медицині вижили б тільки люди, у яких є гроші, а не ті у яких фінанси „співають романси“, а це — більшість населення України, яке вважає себе бідним”, — вважає юрист.

Додамо

Журавський наголосив, що таке реформування медичної сфери відбувалося всупереч Конституції. Він також наголосив, що саме Ляшко за часів Супрун відповідав за скорочення мережі лікарень і зокрема за скорочення інфекційних стаціонарів.

“І коли грянув ковід — ми до нього були абсолютно не готові. Та ми й сьогодні не готові, на жаль”, — наголосив експерт.

Він також нагадав, що перебуваючи на посаді першого заступника міністра вже за часів міністра Максима Степанова, саме Ляшко відповідав за забезпечення вакцинами. А звільнили нібито за провал з постачанням вакцин - Степанова.

“Міністра звільнили, нібито-то за це, але ж за це відповідав його заступник, то треба було першого заступника звільняти”, — наголосив експерт.

Надалі Журавський нагадав про обіцянки Ляшка на посаді міністра.

“Він же обіцяв, що у нас буде відновлена санітарна служба? Вона не відновлена ніде по Україні. А вона застерігає від великих пандемій і інфекційних захворювань

Далі — якщо даєш обіцянки — виконуй. Він дав обіцянку, що до Дня незалежності 10 млн людей буде провакциновано. Сьогодні однією вакциною провакциновано значно менше, а двома — ще менше, і це явно не 50% від того що він обіцяв", — резюмував Журавський і додав, "якби цей міністр працював у будь-якій країні ЄС чи в США його б за те, що він не виконав такі обіцянки в умовах пандемії одразу ж звільнили б”.

Контекст

Ще будучи кандидатом на посаду міністра, тодішній головний санлікар дав амбітну обіцянку на засіданні комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

“Я, Віктор Ляшко, на посаді державного санітарного лікаря України, кандидата на міністра охорони здоров’я, обіцяю у літній період провести 10 мільйонів щеплень. Це як мінімум і гарантовано”, — пообіцяв він присутнім на засіданні.

Наступного ж дня свої слова Ляшко повторив у стінах Верховної Ради, після чого його кандидатуру підтримала більшість нардепів.

“Я вчора на комітеті з питань охорони здоров’я Верховної Ради України озвучив амбітну ціль, яку поставив для себе, в першу чергу, як ціль, яку я повинен досягнути в перші 100 днів моєї роботи. Я зроблю все можливе, щоб українці могли вакцинуватись, працювати і подорожувати”, — зазначив він тоді з трибуни парламенту.

Станом на 1 вересня одну дозу вакцини від коронавірусу отримали 9,2 млн осіб. Зауважимо, що така кількість українців були щеплені починаючи з 24 лютого поточного року.

За даними МОЗ, станом на 1 вересня, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримало 3,8 мільйона людей. При цьому загалом зробили вже 9,2 мільйонів щеплень, за останню добу з яких — понад 157.

Додамо, що головний санлікар України Віктор Кузін раніше трохи підкоригував обіцянки свого керівника, заявивши, що 10 млн щеплень планується зробити до кінця осені, а не літа.

Також додамо

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що не виключає кадрові зміни в Кабінеті міністрів України.

Президент переконаний, що проблема деяких міністрів у тому, що вони починають багато говорити тоді, коли немає, що показати.