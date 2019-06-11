Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию

Как сообщили в пресс-службе, полицейские задержали 38-летнюю львовянку сегодня во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.

После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщили в полиции.

Напомним, 10 июня задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.