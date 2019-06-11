Львовянка пыталась продать дочь в сексуальное рабство в Чехию
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Во Львове женщина пыталась продать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
Как сообщили в пресс-службе, полицейские задержали 38-летнюю львовянку сегодня во Львовском международном аэропорту при получении 2,7 тыс. долларов.
После получения денег женщина планировала передать свою 17-летнюю дочь для дальнейшей сексуальной эксплуатации в Чешскую Республику, сообщили в полиции.
Напомним, 10 июня задержана женщина, которая продала несовершеннолетнюю дочь в сексуальное рабство.