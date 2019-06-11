Львів'янка намагалась продати доньку у сексуальне рабство у Чехію
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У Львові жінка намагалась продати свою 17-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації у Чеську Республіку, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.
Як повідомили у прес-службі, поліцейські затримали 38-річну львів'янку сьогодні у Львівському міжнародному аеропорту під час отримання 2,7 тис. доларів.
Після отримання грошей жінка планувала передати свою 17-річну доньку для подальшої сексуальної експлуатації у Чеську Республіку, повідомили у поліції.
Нагадаємо, 10 червня затримано жінку, яка продала неповнолітню доньку у сексуальне рабство.